Гигантская киста размером с баскетбольный мяч выросла в организме россиянина

Московские хирурги удалили из почки мужчины кисту размером с баскетбольный мяч

Хирурги московского госпиталя для ветеранов войн №3 прооперировали 59-летнего мужчину, в организме которого выросла гигантская киста размером с баскетбольный мяч. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Россиянин обратился к врачам с жалобами на общую слабость. Он рассказал, что в 2021 году у него обнаружили кисту правой почки, но в течение двух лет он отказывался от ее удаления. В марте 2023 года выяснилось, что киста увеличилась — ее диаметр достиг 24 сантиметров.

«Новообразование превосходило размер самой почки в два с половиной раза и содержало 3,2 литра серозной жидкости», — уточнил врач-уролог, заведующий урологическим отделением госпиталя Вадим Енгай.

Пациента успешно прооперировали, врачам удалось сохранить почку и все ее функции. Сейчас мужчина проходит консервативную терапию.

Ранее сообщалось, что опухоль размером с мяч выросла в груди 13-летнего ребенка. Мальчик поступил в стационар с подозрением на пневмонию.