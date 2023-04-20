Рита Ора снялась в прозрачном боди и показала фото поклонникам

Певица Рита Ора снялась в прозрачном корсетном боди и показала снимок фанатам

Британская певица и актриса Рита Ора поделилась новым фото в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует в корсетном кожаном боди черного цвета с глубоким декольте и прозрачными вставками на животе. В качестве аксессуаров поп-исполнительница выбрала массивные серьги и несколько браслетов. При этом она снялась с распущенными волосами, а на лицо нанесла яркий макияж.

Телезвезда решила показать поклонникам свой образ в честь начала записи нового альбома You & I. Подписчики восхитились внешним видом кумира в комментариях под постом. «Красотка», «Смелый наряд», «Обожаю тебя», «Сексуально», «Как всегда прекрасна», — высказывались пользователи сети.

В феврале Рита Ора вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Певица прошлась по улицам города в черном платье длины макси бренда Weinsanto, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Обнаженную грудь знаменитости прикрывало боа с перьями в тон образа.