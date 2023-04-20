Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:30, 20 апреля 2023Ценности

Рита Ора снялась в прозрачном боди и показала фото поклонникам

Певица Рита Ора снялась в прозрачном корсетном боди и показала снимок фанатам

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Британская певица и актриса Рита Ора поделилась новым фото в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует в корсетном кожаном боди черного цвета с глубоким декольте и прозрачными вставками на животе. В качестве аксессуаров поп-исполнительница выбрала массивные серьги и несколько браслетов. При этом она снялась с распущенными волосами, а на лицо нанесла яркий макияж.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Телезвезда решила показать поклонникам свой образ в честь начала записи нового альбома You & I. Подписчики восхитились внешним видом кумира в комментариях под постом. «Красотка», «Смелый наряд», «Обожаю тебя», «Сексуально», «Как всегда прекрасна», — высказывались пользователи сети.

В феврале Рита Ора вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Певица прошлась по улицам города в черном платье длины макси бренда Weinsanto, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Обнаженную грудь знаменитости прикрывало боа с перьями в тон образа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Назван кандидат на пост нового командующего Тихоокеанским флотом
Забившие насмерть учительницу из-за плохих оценок школьники признали свою вину
В аэропорту Пулково объявили тревогу из-за протечки топлива из самолета
Лукашенко заявил о попытках втянуть Белоруссию и Россию в третью мировую
В Москве мужчина два года совращал семилетнего сына коллеги
Россиянкам назвали модные купальники на лето
ФСБ задержала иностранного студента российского вуза за пропаганду терроризма
Глава Орловской области выдвинул предложение после смертельного нападения собак
Польша предложила Евросоюзу запретить ввоз продуктов с Украины
Стало известно о съемках сериала по «Сумеркам»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.