Рита Ора прошлась по улицам в прозрачном платье

Певица Рита Ора появилась на публике в прозрачном платье бренда Weinsanto

Британская поп-исполнительница Рита Ора появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

32-летняя певица прошлась по улицам города в черном платье длины макси бренда Weinsanto, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом обнаженную грудь знаменитости прикрывало боа с перьями в тон образа. В качестве обуви она выбрала босоножки на шпильке, при этом ее одежду дополняли различные аксессуары, в том числе кольца на каждом пальце.

Также Ора предпочла распустить волосы и уложить их волнами. В то же время на лице исполнительницы нанесен макияж в нюдовых оттенках, а на веках нарисованы широкие темные стрелки.

Рита Ора не в первый раз выходит в свет в откровенных вещах. Ранее в феврале она выступила на сцене в прозрачном платье из латекса. Знаменитость спела на концерте в ночном клубе Heaven в Лондоне. На размещенных кадрах видно, что аппликации в виде звезд прикрывали ее голую грудь.