Рита Ора выступила на сцене в прозрачном платье из латекса

Певица Рита Ора выступила на концерте в ночном клубе в прозрачном платье из латекса

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора появилась на сцене в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

32-летняя знаменитость спела на концерте в ночном клубе Heaven в Лондоне. Для выступления певица выбрала прозрачное платье, выполненное из латекса. На размещенных кадрах видно, что через ткань изделия просвечивают трусы Оры, а аппликации в виде звезд прикрывают ее обнаженную грудь.

Фото: Dave J Hogan / Getty Images

Звезда дополнила свой образ кольцами с массивными камнями желтых и синих цветов. Также она нанесла на свои глаза сияющие тени, уложив волосы в кудри.

Ранее Рита Ора приняла участие в фотосессии для журнала GQ Hype, снявшись в откровенных образах. На обложке издания знаменитость предстала в полупрозрачной майке песочного цвета и приспущенной на бедрах черной юбке, из-под которых виден комплект кружевного нижнего белья. Также для съемки певица примерила шелковое платье-комбинацию и бюстгальтер бежевой гаммы.