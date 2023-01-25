Певица Рита Ора снялась в кружевном нижнем белье для журнала GQ Hype

Популярная поп-исполнительница Рита Ора приняла участие в фотосессии для журнала GQ Hype, снявшись в откровенных образах. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, на обложке издания 32-летняя знаменитость предстала в полупрозрачной майке песочного цвета и приспущенной на бедрах черной юбке, из-под которых виден комплект кружевного нижнего белья. Также для съемки певица примерила шелковое платье-комбинацию и бюстгальтер бежевой гаммы.

Визажисты решили обесцветить ее брови, украсив их стразами. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы звезды и уложили их в «мокрые» локоны.

Фанаты восхитились внешним видом артистки, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Ты такая прекрасная», «Красивая фигура. Выглядишь отлично!», «Слишком много токсичных комментариев, но Рита все равно великолепна», «Инопланетная красотка», «Ты становишься лучше с каждым днем», — высказывались они.

Ранее Рита Ора появилась на вечеринке «Золотого глобуса» в откровенном наряде и смутила фанатов. Певица выбрала для мероприятия фиолетовое платье длины макси, выполненном из прозрачной ткани. На размещенных кадрах видно, что звезда решила отказаться от бюстгальтера.