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20:12, 9 января 2023Ценности

Рита Ора появилась на публике без бюстгальтера в прозрачном платье

Певица Рита Ора появилась на вечеринке «Золотого глобуса» в прозрачном платье
Рита Ора

Рита Ора. Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Популярная поп-исполнительница Рита Ора появилась на публике в откровенном наряде и смутила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

32-летняя знаменитость посетила вечеринку перед церемонией «Золотого глобуса», которая проходила в Западном Голливуде. Певица выбрала для мероприятия фиолетовое платье длины макси, выполненном из прозрачной ткани. На размещенных кадрах видно, что звезда решила отказаться от бюстгальтера. При этом ее образ дополняли открытые туфли на шпильке, а волосы она собрала в объемный пучок, выпустив две пряди у лица.

Читатели портала возмутились внешним видом Оры, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Ее наряд так и говорит: "Посмотри на меня!"», «Она уже завела аккаунт на OnlyFans?», «Я не в восторге от тренда на прозрачную одежду. Да, отличная фигура, но безвкусный вид», «Некоторая одежда может подойти для спальни, но не для публичных выступлений», «Просто ужасно! Дешево и противно», — высказывались они.

В декабре 2022 года Рита Ора вышла в свет в непристойном наряде и разозлила фанатов. Певица появилась на церемонии вручения наград British Fashion Awards 2022 в Лондоне в красном платье длины миди, прозрачная ткань которого демонстрировала ее фигуру. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда появилась на публике в красных трусах и открытых босоножках на высоком каблуке в тон.

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Мария Винар
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