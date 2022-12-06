Рита Ора вышла в свет в прозрачном платье и красных трусах

Певица Рита Ора появилась на церемонии Fashion Awards в Лондоне в прозрачном платье

Популярная поп-исполнительница Рита Ора вышла в свет в откровенном образе и разозлила фанатов. Соответствующие снимки публикует DailyMail.

32-летняя певица посетила церемонию вручения наград British Fashion Awards 2022 в Лондоне в красном платье длины миди, прозрачная ткань которого демонстрировала ее фигуру. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда появилась на публике в красных трусах и открытых босоножках на высоком каблуке в тон. Свой образ Ора дополнила макияжем в нюдовых оттенках и декоративными элементами, обрамляющими ее глаза.

Читатели издания не оценили внешний вид знаменитости, о чем написали в комментариях под публикацией. «Что она творит? У нее ведь есть падчерица, какой она подает ей пример?», «Я надеваю три свитера и все равно мерзну, как она в этом ходит?», «Я такую одежду вообще не понимаю», «Я люблю креатив, но этот наряд худший из всех, что я видел в последнее время!» — возмутились они в комментариях под материалом.

Ранее Рита Ора вышла на публику в откровенном образе и привлекла внимание папарацци. Певица посетила ресторан Miro в Лондоне в бежевом платье-сетке длины макси, демонстрирующим ее обнаженное тело. При этом на размещенных кадрах видно, что Рита появилась на публике без нижнего белья.