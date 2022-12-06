Рита Ора появилась на публике без белья в прозрачном платье

Певица Рита Ора вышла в свет в Лондоне без нижнего белья в бежевом платье-сетке

Популярная поп-исполнительница Рита Ора вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует журнал Glamour.

32-летняя певица посетила ресторан Miro в Лондоне в бежевом платье-сетке длины макси с капюшоном, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость появилась на публике без нижнего белья. В качестве обуви она выбрала сапоги на высоком каблуке, а на лицо нанесла макияж в коричневых тонах.

Помимо этого, инфлюэнсер надела крупное колье, прикрывавшее зону декольте, а также множество браслетов и колец. В то же время волосы исполнительницы собрали в гладкий пучок. В руках она держала сумку со стразами, дополнив свой образ укороченной шубой черного цвета.

В июле дизайнеры бренда You Wanna перечислили самые провокационные тренды 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. По их словам, одной из главных тенденций нулевых являлась так называемая агрессивная сексуальность с присущим ей стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тела.