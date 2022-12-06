Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:36, 6 декабря 2022Ценности

Рита Ора появилась на публике без белья в прозрачном платье

Певица Рита Ора вышла в свет в Лондоне без нижнего белья в бежевом платье-сетке

Фото: JLPPA / Bestimage / Legion-media

Популярная поп-исполнительница Рита Ора вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует журнал Glamour.

32-летняя певица посетила ресторан Miro в Лондоне в бежевом платье-сетке длины макси с капюшоном, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость появилась на публике без нижнего белья. В качестве обуви она выбрала сапоги на высоком каблуке, а на лицо нанесла макияж в коричневых тонах.

Помимо этого, инфлюэнсер надела крупное колье, прикрывавшее зону декольте, а также множество браслетов и колец. В то же время волосы исполнительницы собрали в гладкий пучок. В руках она держала сумку со стразами, дополнив свой образ укороченной шубой черного цвета.

В июле дизайнеры бренда You Wanna перечислили самые провокационные тренды 2000-х годов, которые вновь вернулись в моду. По их словам, одной из главных тенденций нулевых являлась так называемая агрессивная сексуальность с присущим ей стремлением демонстрировать как можно больше участков обнаженного тела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Латвии аннулируют лицензию на вещание телеканала «Дождь»
Депутат Госдумы сообщил о смерти призванного в учебной части в Елани
В отношении избитой сожителем и убившей его россиянки возбудили уголовное дело
Названы округа Москвы с подорожавшими новостройками
Бывший чемпион UFC завершил карьеру
Следователи проверят сообщение жительницы ДНР о расстреле ВСУ ее сыновей
Врачей обеспокоил TikTok-тренд на заклеивание рта для похудения и хорошего сна
Стало известно о росте числа погибших при взрыве газа в Нижневартовске
Гогена Солнцева госпитализировали с травмой головы
В российском регионе почти 80 классов отправили на карантин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.