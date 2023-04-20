Врач оценил исследование о помогающем прожить дольше лишнем весе

Терапевт Андрей Рябков: людям с избыточным весом или ожирением труднее дожить до 90 лет

Врач-терапевт Андрей Рябков оценил результаты исследования, согласно которым лишний вес помогает прожить дольше после 90 лет. Свое мнение он высказал в беседе с «Известиями».

По данным, полученным учеными Сеченовского университета, так называемые супердолгожители (люди старше 90 лет) с избыточной массой тела и ожирением первой степени живут лучше и дольше, чем худые. Однако Рябков поставил это заключение под сомнение. По его словам, нельзя делать окончательные выводы всего по одному исследованию.

Врач заявил, что вероятность положительного влияния лишнего веса на продолжительность жизни исключать нельзя, однако давно доказано, что людям с ожирением значительно труднее дожить до 90 лет по сравнению с обладателями нормальной массы тела.

Рябков добавил, что для подтверждения или опровержения выводов ученых необходимо провести дополнительные исследования среди долгожителей. При этом исследователям стоит учитывать такие факторы, как питание, образ жизни, ментальное здоровье и наличие вредных привычек — они влияют на продолжительность и качество жизни сильнее, чем масса тела.

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