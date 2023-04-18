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16:57, 18 апреля 2023Забота о себе

Врач назвал способ понизить высокое давление за полторы минуты

Врач Шишонин: справиться со скачком давления помогут повороты головы и массаж ладонями

Фото: Unsplash

Справиться со скачком давления могут помочь простые физические упражнения, рассказал кандидат медицинских наук, врач Александр Шишонин. Способ понизить высокое давление за полторы минуты он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Он отметил, что практически у всех людей, страдающих от гипертонии, есть проблемы с шеей — например, нарушена ее подвижность. Чтобы стабилизировать давление, Шишонин порекомендовал выполнять повороты головы влево-вправо. «Как в школе на уроках физкультуры во время разминки: подбородок к левому плечу, потом — к правому. Только делайте это аккуратно, шея не терпит резких движений. Продолжайте 60 секунд», — сказал он.

Сразу после поворотов головы он попросил в течение 30 секунд выполнять массаж ладонями. «Для этого ладони складываете "лодочками" (большим пальцем упираетесь в указательный и средний). Затем начинаете делать самомассаж: обеими руками касаетесь места чуть выше затылка и начинаете мягко давить, плавно съезжая к основанию шеи», — объяснил он. По его словам, сразу после этих упражнений самочувствие улучшится.

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Александра Лисица
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