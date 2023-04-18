Врач назвал способ понизить высокое давление за полторы минуты
Справиться со скачком давления могут помочь простые физические упражнения, рассказал кандидат медицинских наук, врач Александр Шишонин. Способ понизить высокое давление за полторы минуты он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».
Он отметил, что практически у всех людей, страдающих от гипертонии, есть проблемы с шеей — например, нарушена ее подвижность. Чтобы стабилизировать давление, Шишонин порекомендовал выполнять повороты головы влево-вправо. «Как в школе на уроках физкультуры во время разминки: подбородок к левому плечу, потом — к правому. Только делайте это аккуратно, шея не терпит резких движений. Продолжайте 60 секунд», — сказал он.
Сразу после поворотов головы он попросил в течение 30 секунд выполнять массаж ладонями. «Для этого ладони складываете "лодочками" (большим пальцем упираетесь в указательный и средний). Затем начинаете делать самомассаж: обеими руками касаетесь места чуть выше затылка и начинаете мягко давить, плавно съезжая к основанию шеи», — объяснил он. По его словам, сразу после этих упражнений самочувствие улучшится.
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