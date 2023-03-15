Названы запрещенные при головной боли продукты

Невролог Комаров призвал отказаться от соленой пищи при головной боли

Некоторые продукты не рекомендуется употреблять при головной боли, утверждает невролог Александр Комаров. Он призвал прежде всего отказаться от соленой пищи и напитков, содержащих кофеин, передает News.ru.

Комаров отметил, что головная боль может свидетельствовать о различных заболеваниях. Среди ее наиболее частых причин он назвал артериальную гипертензию. Людям, страдающим от высокого давления, рекомендуют исключить продукты с большим содержанием соли.

Кроме того, запрещенными продуктами являются кофе, крепкий чай, энергетики, другие напитки и пища, которые способствуют накоплению жидкости, сужению сосудов или повышают частоту сердечного ритма.

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