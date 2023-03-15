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20:56, 15 марта 2023Забота о себе

Названы запрещенные при головной боли продукты

Невролог Комаров призвал отказаться от соленой пищи при головной боли

Фото: Clay Banks / Unsplash

Некоторые продукты не рекомендуется употреблять при головной боли, утверждает невролог Александр Комаров. Он призвал прежде всего отказаться от соленой пищи и напитков, содержащих кофеин, передает News.ru.

Комаров отметил, что головная боль может свидетельствовать о различных заболеваниях. Среди ее наиболее частых причин он назвал артериальную гипертензию. Людям, страдающим от высокого давления, рекомендуют исключить продукты с большим содержанием соли.

Кроме того, запрещенными продуктами являются кофе, крепкий чай, энергетики, другие напитки и пища, которые способствуют накоплению жидкости, сужению сосудов или повышают частоту сердечного ритма.

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Екатерина Улитина
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