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17:29, 13 марта 2023Забота о себе

Врач перечислила неочевидные способы справляться с метеозависимостью

Терапевт Чернышова: чтобы избавиться от метеозависимости, можно ходить босиком по песку

Фото: Michael Eichhammer / Imago / Globallookpress.com

Врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила неочевидные способы справляться с метеозависимостью. Она подсказала, что можно сделать, если во время смены погоды болит голова, в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач объяснила, что организм здорового человека во время скачков атмосферного давления успевает приспособиться к изменениям внешней среды. «Ухудшение самочувствия случается, когда тонус сосудов не позволяет адаптироваться к климатическим изменениям», — сказала она.

Чтобы избавиться от метеозависимости и натренировать сосуды, продолжила врач, нужно подвергать себя физическим нагрузкам и контрастным перепадам температур. Необязательно сразу вставать под контрастный душ, можно добиться результата и более щадящими и приятными методами. Так, Чернышова рекомендовала летом ходить босиком по горячему песку и прохладной воде.

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В зимне-весенний период, добавила она, сосуды можно укреплять с помощью контрастного душа всего тела или, для начинающих, контрастного душа кистей рук. «Для этого будет достаточно поочередно помещать руки под горячую и холодную воду», — рассказала Чернышова. Это также поможет снять приступ головной боли при метеозависимости, отметила терапевт. Кроме того, добавила она, сосуды можно укрепить занятиями спортом.

Ранее диетолог и терапевт Наталья Зубарева назвала несколько неочевидных причин «весеннего жора». По ее словам, весной тянет на жирное, сладкое и другую вредную еду из-за сезонной депрессии, холода и дефицита витаминов.

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Александра Лисица
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