Аптечные сети пожаловались на продажи препарата от диабета по завышенной цене

РААС пожаловались на продажи препарата «Оземпик» по цене в четыре раза выше предельной

Представители Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) пожаловались в Росздравнадзор на случаи продажи противодиабетического препарата «Оземпик» в неправильной упаковке и по цене в четыре раза выше предельной. Об этом сообщает РБК.

По словам генерального директора сети «Ригла» Александра Филиппова, в марте 2023 года в одной из аптек Москвы обнаружили упаковку «Оземпика» без надписей на русском языке и переведенной инструкции. Представители отрасли заподозрили, что на рынок попала целая партия контрафактного товара.

Сейчас розничные цены на лекарство, включенное в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в столице доходят до 25 тысяч рублей. При этом предельная стоимость для московских аптек законодательно ограничена 7,8 тысячи рублей.

Росздравнадзор еще не получил официальный документ от РААС. В ведомстве пообещали, что совместно с правоохранительными органами предпримут все необходимые меры реагирования.

В марте датская фармацевтическая компания Novo Nordisk заявила о прекращении поставок «Оземпика» в Россию. При этом Росздравнадзор получил уведомление о прекращении поставок в ноябре 2022 года.

Препарат будет поставляться в Россию до декабря 2023 года. К тому моменту компания может пересмотреть свое решение о поставках, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, на российском рынке присутствует около пяти-шести альтернатив популярному лекарству.