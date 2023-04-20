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12:35, 20 апреля 2023Бывший СССР

Пашинян рассказал об успехах в уточнении границы с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян заявил об успехах в уточнении части границы с Азербайджаном

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Армении и Азербайджану удалось уточнить спорный участок границы в Сюникской области у села Тех, рассказал армянский премьер-министр Никол Пашинян. Его слова передает РИА Новости.

«Проблематичным там считался пятикилометровый участок. Эта зона сократилось на 1,4 километра, это значит, что граница там уточнена, то есть и мы и азербайджанская сторона сошлись во мнении по участку 1,4 километра», — сказал Пашинян.

При этом он отметил, что Баку продолжает провокации, целью которых является эскалация. «Но мы будет двигаться вперед спокойными, взвешенными политическими оценками», — сказал премьер Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проживающие на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) армяне должны либо принять гражданство Азербайджана, либо уехать

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Алевтина Запольская
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