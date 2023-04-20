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05:45, 20 апреля 2023Бывший СССР

Российские военные с помощью «Пенициллина» вычислили украинскую артиллерию

Группировка «Восток» с помощью комплекса «Пенициллин» вычислили украинскую гаубицу

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России «Восток» на запорожском направлении вычислили украинскую гаубицу с помощью комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин». Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Он уточнил, что это произошло в районе населенного пункта Новоселовка. По словам Гордеева, впоследствии украинское орудие было уничтожено расчетом самоходной артиллерийской установки «Мста».

Также на запорожском направлении расчет комплекса ПВО «Тор» сбил один украинский беспилотник самолетного типа. Помимо этого, гнем артиллерии поражен склада боеприпасов противника в районе Каменского, а также бронеавтомобиль в Степовом и пикап в Щербаках. В общей сложности было ликвидировано свыше 10 военнослужащих противника.

Ранее стало известно, что группировка войск «Центр» ВС России в ходе контрбатарейной борьбы при помощи разведкомплекса «Пенициллин» вскрыла артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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Российские военные с помощью «Пенициллина» вычислили украинскую артиллерию
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