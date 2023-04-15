Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:17, 15 апреля 2023Россия

Российские военные с помощью «Пенициллина» вскрыли артиллерийские позиции ВСУ

Российские военные с помощью комплекса «Пенициллин» вскрыли артиллерийские позиции ВСУ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Группировка войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России в ходе контрбатарейной борьбы при помощи разведкомплекса «Пенициллин» вскрыла артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

Также, по его словам, расчетами зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» обнаружены и уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили огневую позицию украинских бойцов на донецком направлении при помощи термитных снарядов. Оружие помогает ударить по живой силе противника, расположенной как на открытой местности, так и в укрытии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об электронных повестках
В «Факеле» описали реакцию РФС на бюджет клуба словами «была легкая паника»
Россиянка голышом прогулялась по улице и попала в полицию
В США заявили о желании украинских военных убить Зеленского
Макрон подписал закон о пенсионной реформе
Диетолог предупредила о вреде позднего ужина
В России выросло число модульных отелей
Стилист Рогов назвал хит весенне-летнего сезона
ВС России уничтожили склады ВСУ с боеприпасами в Харьковской области
США направят Украине дополнительные 4,9 миллиарда долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.