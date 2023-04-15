Российские военные с помощью комплекса «Пенициллин» вскрыли артиллерийские позиции ВСУ

Группировка войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России в ходе контрбатарейной борьбы при помощи разведкомплекса «Пенициллин» вскрыла артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

Также, по его словам, расчетами зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» обнаружены и уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили огневую позицию украинских бойцов на донецком направлении при помощи термитных снарядов. Оружие помогает ударить по живой силе противника, расположенной как на открытой местности, так и в укрытии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).