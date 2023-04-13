Российские военные поразили украинские позиции термитными снарядами

РИА Новости: ВС России поразили позиции ВСУ термитными снарядами на донецком направлении

Российские военные поразили огневую позицию украинских военных на Донецком направлении при помощи термитных снарядов. Об этом пишет РИА Новости.

Как объяснили в Вооруженных силах (ВС) РФ, боевая зажигательная смесь при разрыве воспламеняется. Она достигает температуры горения до 2300-2700 градусов. Оружие помогает ударить по живой силе противника, расположенной как на открытой местности, так и в укрытии.

Ранее глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что штурмовая авиация России применила неуправляемые ракеты и нанесла удары по огневым средствам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Также российские военные использовали «Солнцепеки» и произвели поражение термобарическими снарядами.