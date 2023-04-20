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22:48, 20 апреля 2023Забота о себе

Пенсионерка вернулась на работу и заново открыла для себя секс

The Sun: британка вернулась с пенсии на работу и снова начала ходить на свидания с мужем

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

68-летняя британка Элизабет Рейд призналась, что вернулась с пенсии на работу, чтобы заново почувствовать вкус к жизни и открыть для себя секс. Историю пенсионерки приводит издание The Sun.

Рейд вышла на пенсию в 61 год и думала, что будет целыми днями заниматься любимыми делами и садом, а также встречаться с друзьями. Однако она обнаружила, что муж слишком устает на работе, чтобы качественно общаться с ней, а отсутствие финансовой независимости бьет по ее уверенности в себе. Кроме того, женщина набрала вес. «Я думала о себе как о толстой бабушке. Наша сексуальная жизнь ухудшилась, мое либидо было размазано этими мыслями», — пожаловалась она.

Рейд вернулась к работе в январе 2023 года и отмечает, что ее жизнь с этого момента улучшилась, вес нормализовался, вернулась уверенность в себе. Она стала краситься и наряжаться, даже когда ей не предстоят важные деловые встречи. «Мы снова начали ходить на свидания, планировать веселые выходные, ходить в гости к друзьям и семье, вместе ужинать в ресторанах. Я снова чувствую себя собой и кажусь себе привлекательной, а значит, и наша сексуальная жизнь снова в порядке», — сказала она.

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При этом, добавила женщина, она выйдет на пенсию вместе с мужем, когда он достигнет возраста 65 лет.

Ранее психолог Анастасия Корнеева рассказала, что пожилые женщины могут терять интерес к сексу из-за комплексов и стереотипов. По ее словам, многим женщинам кажется, что с достижением определенного возраста они должны прекратить сексуальную активность.

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Александра Лисица
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