Психолог назвала причины потери интереса к сексу у пожилых женщин

Психолог Анастасия Корнеева: пожилые женщины могут терять интерес к сексу из-за комплексов

Пожилые женщины могут терять интерес к сексу из-за комплексов и стереотипов, рассказала психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева. Эти и другие причины она назвала «Ленте.ру».

Многим женщинам в возрасте кажется, что с достижением определенных лет они должны прекратить сексуальную активность. Им становится стыдно хотеть секса и им заниматься, говорит психолог. В их головах прочно сидит стереотип, что секс — удовольствие только для молодых.

Эта ужасная и печальная установка не имеет отношения к реальности. Сексуальная активность — норма для любого возраста. Необходимо избавляться от влияния ложных общественных стереотипов Анастасия Корнеева психолог

Негативно сказываются на интимной жизни женщины и комплексы. По словам Корнеевой, женщинам приходится мириться с потерей молодости. Тело меняется и перестает казаться привлекательным, кожа теряет упругость. Из-за этого чаще всего женщины и теряют интерес к сексу. «Залог женской сексуальности — чувство уверенности в себе и ощущение, что ты желанна и привлекательна, — комментирует психолог. — Поэтому с возрастом нужно продолжать принимать и любить свое тело таким, какое оно есть».

В период менопаузы падает уровень половых гормонов, что приводит к менее ярким реакциям на сексуальные стимулы. Это означает, что для возникновения сексуального возбуждения женщине требуется больше времени и усилий. Прелюдии должны быть длинными, а стимулы — интенсивными Анастасия Корнеева психолог

Болезненные ощущения также могут встать на пути пожилой женщины к сексуальному удовольствию. Снижается интенсивность выработки естественной смазки, а сухость во влагалище может вызывать боль во время секса. Трение без должного увлажнения причиняет неудобства. В этом случае на помощь придут смазки, заменяющие естественный секрет и в разы усиливающие приятные ощущения от интимной близости, добавила Корнеева.

Если женщина не имеет возможности нормально отдохнуть и вынуждена ежедневно брать на себя слишком много обязанностей, то ей может попросту не хватать сил для секса, предупреждает психолог. Исправить ситуацию поможет оптимизация уровня нагрузки и полноценный отдых для тела и психики.

Если женщина переживает кризис, то он может сказываться на ее психологическом, физическом состоянии и на сексуальном желании. Кризис среднего возраста, кризис выхода на пенсию — все это может приводить к депрессии. В этот период возникает апатия. Не хочется ничего, и секса тоже

Анастасия Корнеева психолог

Одна из самых частых причин трудностей в сексе у людей в возрасте — сложности в личных отношениях. Если не трудиться над отношениями, то со временем «огонь гаснет», ведь любой часто возникающий стимул приедается, считает Корнеева. Если это сопряжено с большим количеством накопленных обид, межличностного напряжения, бытовых проблем, то секс уходит из отношений.

Для того чтобы не допустить развития подобного сценария, нужно уделять друг другу время, менять обстановку, вместе работать над оживлением отношений и восстановлением интереса друг к другу, подвела итог собеседница «Ленты.ру».

Ранее гинеколог Сюзанна Григорян назвала веские причины отказаться от секса. Среди прочих она назвала послеродовый период.