Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 5 апреля 2023Забота о себе

Гинеколог назвала веские причины отказа от секса

Гинеколог Григорян заявила, что некоторым женщинам стоит отказаться от секса после родов

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

После родов некоторым женщинам стоит на время воздержаться от секса, рассказала акушер-гинеколог Сюзанна Григорян. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала веские причины отказа от секса.

Первая причина отказа от секса — инфекция мочеполовых путей. Стоит закончить прием антибиотиков и дождаться полного избавления от симптомов, иначе возрастет риск развития осложнений, рассказала врач. Однако даже в течение нескольких недель после выздоровления возможен дискомфорт во время интимной близости.

Кандидоз — веская причина отказаться от секса на время. Половые контакты могут усугубить симптомы, вызвать боль. Также инфекция может перейти к партнеру

Сюзанна Григорянакушер-гинеколог

Осложнения во время беременности также могут стать противопоказаниями к интимной близости, продолжила Григорян.

В целом секс во время беременности безопасен, так как плод защищен слизистой пробкой, блокирующей шейку матки. Однако если врач рекомендует воздержаться, стоит следовать его советам. Секс противопоказан при неправильном расположении плаценты, преждевременном раскрытии шейки матки, а также для женщин, переживших преждевременные роды

Сюзанна Григорянакушер-гинеколог
Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

После родов также некоторое время следует избегать интимных контактов. Многие женщины во время родов получают травмы мышц влагалища, и занятия сексом в течение первых четырех-шести недель могут нарушить процесс заживления, пояснила акушер-гинеколог.

«Также не следует заниматься сексом перед сдачей пап-теста. Наличие спермы во влагалище может повлиять на результаты теста. Некоторые врачи настаивают, что стоит отказаться от секса за 48 часов до проведения анализа», — резюмировала врач.

Ранее акушер-гинеколог Надин Хамани предупредила об опасности случайных беременностей. Она посоветовала родителям планировать зачатие и готовиться к нему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Комментарии отключены
Последние новости
Военкор объяснил тактику российских войск в Артемовске
Порнозвезда решила объехать США и переспать с поклонником из каждого штата
Польша разорвала последний контракт на поставку нефти из России
Гинеколог назвала веские причины отказа от секса
Во Франции предложили новый тип антироссийских санкций
Израиль нанес удар по сектору Газа
Путин поручил уделить внимание чемпионатам рабочих профессий
Евродепутат раскритиковал требования ЕС к Китаю по конфликту на Украине
В Индии сообщили о сигнале Путина для НАТО
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона клещей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.