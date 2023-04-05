Гинеколог назвала веские причины отказа от секса

Гинеколог Григорян заявила, что некоторым женщинам стоит отказаться от секса после родов

После родов некоторым женщинам стоит на время воздержаться от секса, рассказала акушер-гинеколог Сюзанна Григорян. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала веские причины отказа от секса.

Первая причина отказа от секса — инфекция мочеполовых путей. Стоит закончить прием антибиотиков и дождаться полного избавления от симптомов, иначе возрастет риск развития осложнений, рассказала врач. Однако даже в течение нескольких недель после выздоровления возможен дискомфорт во время интимной близости.

Кандидоз — веская причина отказаться от секса на время. Половые контакты могут усугубить симптомы, вызвать боль. Также инфекция может перейти к партнеру Сюзанна Григорян акушер-гинеколог

Осложнения во время беременности также могут стать противопоказаниями к интимной близости, продолжила Григорян.

В целом секс во время беременности безопасен, так как плод защищен слизистой пробкой, блокирующей шейку матки. Однако если врач рекомендует воздержаться, стоит следовать его советам. Секс противопоказан при неправильном расположении плаценты, преждевременном раскрытии шейки матки, а также для женщин, переживших преждевременные роды Сюзанна Григорян акушер-гинеколог

После родов также некоторое время следует избегать интимных контактов. Многие женщины во время родов получают травмы мышц влагалища, и занятия сексом в течение первых четырех-шести недель могут нарушить процесс заживления, пояснила акушер-гинеколог.

«Также не следует заниматься сексом перед сдачей пап-теста. Наличие спермы во влагалище может повлиять на результаты теста. Некоторые врачи настаивают, что стоит отказаться от секса за 48 часов до проведения анализа», — резюмировала врач.

Ранее акушер-гинеколог Надин Хамани предупредила об опасности случайных беременностей. Она посоветовала родителям планировать зачатие и готовиться к нему.

