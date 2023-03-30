Врач предупредила об опасности случайных беременностей

Гинеколог Хамани призвала планировать беременность и готовиться к ней обоим родителям

Беременность нужно планировать, и готовиться к ней следует обоим родителям, призвала акушер-гинеколог, специалист по невынашиванию беременности, основатель проекта «Империя здоровья» Надин Хамани. Врач в беседе с «Лентой.ру» предупредила об опасности случайных беременностей.

Планировать беременность нужно всем парам. Даже если в семье уже есть дети и во время прошлого вынашивания у матери проблем не было, говорит Хамани. По ее словам, беременность — это тест-драйв для организма, и даже незначительные проблемы со здоровьем могут привести к неприятным последствиям.

В планировании участвуют отец и мать. За три месяца до планируемого зачатия обоим партнерам необходимо пересмотреть образ жизни: отказаться от вредных привычек, наладить режим питания, нормализовать вес, если есть дефицит или избыток массы тела, проверить и восполнить дефициты витаминов и микроэлементов, говорит врач.

Следует обратиться к акушеру-гинекологу. Базовые обследования, УЗИ органов малого таза, подробный расспрос супружеской пары помогут определить готовность к зачатию Надин Хамани акушер-гинеколог

В период планирования беременности нужно посетить терапевта, даже если у пары нет проблем со здоровьем или о них неизвестно. Если по результатам обследований терапевт выявит отклонения, он направит к профильному специалисту. В случае наличия хронических заболеваний необходимо обратиться к профильному специалисту самостоятельно. Возможно, во время беременности придется находиться под дополнительным контролем или принимать лекарства, продолжила акушер-гинеколог.

В обязательном порядке следует посетить стоматолога, отметила Хамани. Проблемы с зубами — частый спутник беременности. Так как плановое лечение зубов не рекомендуется проводить во время ожидания ребенка, лучше все вопросы решить «на берегу», во время планирования.

В обязательном порядке исключить наличие инфекций у обоих партнеров — провести анализ ПЦР на инфекции, передающиеся половым путем, сдать кровь на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С Надин Хамани акушер-гинеколог

Врач обратила внимание, что важно сдать кровь на наличие антител к токсоплазме, краснухе, герпесу, цитомегаловирусу. По результатам анализа станет известно, есть ли у будущей матери иммунитет к инфекциям. Присутствие IgG антител говорит, что эту инфекцию женщина когда-то перенесла и бояться ей нечего. Но в случае отсутствия иммунитета, например к вирусу краснухи, желательно сделать прививку еще на этапе планирования, так как встреча с этим вирусом во время беременности опасна.

Из общих анализов нужно сдать общий анализ крови и мочи, проконтролировать уровень глюкозы в крови, гормоны щитовидной железы (ТТГ и Т4 свободный), а также проверить наличие дефицитов (ферритина, железа, витамина D, гомоцистеина), разъяснила Хамани. По показаниям врач назначит анализы на свертывание крови, УЗИ щитовидной железы и молочных желез, гормональные исследования, спермограмму для супруга.

Важно включить в рацион базовые витамины, необходимые для благополучного течения беременности: фолиевая кислота, витамины группы В, витамин D, омега-3, йод (по показаниям) Надин Хамани акушер-гинеколог

«Список немаленький, но и беременность — дело крайне ответственное. От того, с каким состоянием здоровья вы вступите в этот прекрасный период, зависит то, как он пройдет. Поэтому оценка ситуации и коррекция выявленных нарушений — наилучший способ снижения вероятности любых осложнений, залог рождения здорового и крепкого ребенка», — резюмировала акушер-гинеколог.

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