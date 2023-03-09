Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:33, 9 марта 2023Забота о себе

Названы опасные последствия пропаривания гениталий по методу Гвинет Пэлтроу

Гинеколог Абрамова: пропаривание гениталий по методу Гвинет Пэлтроу приведет к воспалению

Фото: Bryan Bedder / Getty Images

Пропаривание половых органов над горячими отварами из трав не способствует решению гинекологических проблем, но может иметь опасные последствия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала акушер-гинеколог сети клиник ЦИДК Екатерина Абрамова.

Пропаривание рекомендует голливудская актриса Гвинет Пэлтроу. Она утверждает, что во время такой процедуры гениталии женщины «вдыхают» целебный пар и тем самым «очищают матку и наполняют ее положительной энергией».

Абрамова назвала метод Пэлтроу опасным. По ее мнению, процедура не окажет никакого лечебного эффекта и не нормализует гормональный фон, зато с высокой вероятностью приведет к развитию воспаления.

Пэлтроу — актриса, а не врач, и говорит про энергетические практики, что с медициной не имеет ничего общего. Рекламируемое ею пропаривание никоим образом не влияет на гормональный фон. Более того, нагревание половых органов может вызвать развитие воспалительных процессов и различных инфекций. Повышение температуры и усиление кровообращения в области органов малого таза усугубляет имеющиеся патологические процессы, провоцирует рост миом, эндометриоза, кист, полипов и других опухолей

Екатерина Абрамоваакушер-гинеколог
Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Абрамова подчеркнула, что микрофлора влагалища очень чувствительна к внешним факторам, а пропаривание ее нарушает, одновременно высушивая слизистую. Также эта процедура сопряжена с повышенным риском ожогов и развитием аллергических реакций на травы.

Категорически нельзя экспериментировать с такими процедурами беременным, женщинам после недавних родов, выкидыша или аборта, во время менструации, при наличии любых воспалительных процессов в области малого таза и во влагалище. Ни в коем случае нельзя греть гениталии при подозрении на онкологию

Екатерина Абрамоваакушер-гинеколог

Гинеколог добавила, что к любому разрекламированному нетрадиционному способу лечения необходимо подходить обдуманно, чтобы не нанести вред здоровью. По ее словам, вместо самостоятельных экспериментов лучше найти грамотного врача и с его помощью решить все возникшие проблемы.

Ранее акушер-гинеколог Мария Селихова предупредила женщин об опасности скипидарных ванн перед зачатием ребенка. По ее словам, популярный метод народной медицины не решит репродуктивные проблемы, зато может вызвать ожоги кожи и слизистых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
В Нижневартовске экс-чиновник взял в заложники сына и открыл огонь с балкона
Акула откусила отдыхающей руку в популярной пляжной стране
Звезда ТНТ высказался о цензуре в КВН и Comedy Club
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Капризов получил травму в матче НХЛ
Силовики задержали удерживающего в заложниках трехлетнего сына россиянина
Турция предложила посредничество в организации встречи лидеров России и Украины
Названы опасные последствия пропаривания гениталий по методу Гвинет Пэлтроу
Российский бизнес предложил декриминализировать 10 экономических статей УК
Появились кадры последствий взрыва газа в российской пятиэтажке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.