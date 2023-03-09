Названы опасные последствия пропаривания гениталий по методу Гвинет Пэлтроу

Гинеколог Абрамова: пропаривание гениталий по методу Гвинет Пэлтроу приведет к воспалению

Пропаривание половых органов над горячими отварами из трав не способствует решению гинекологических проблем, но может иметь опасные последствия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала акушер-гинеколог сети клиник ЦИДК Екатерина Абрамова.

Пропаривание рекомендует голливудская актриса Гвинет Пэлтроу. Она утверждает, что во время такой процедуры гениталии женщины «вдыхают» целебный пар и тем самым «очищают матку и наполняют ее положительной энергией».

Абрамова назвала метод Пэлтроу опасным. По ее мнению, процедура не окажет никакого лечебного эффекта и не нормализует гормональный фон, зато с высокой вероятностью приведет к развитию воспаления.

Пэлтроу — актриса, а не врач, и говорит про энергетические практики, что с медициной не имеет ничего общего. Рекламируемое ею пропаривание никоим образом не влияет на гормональный фон. Более того, нагревание половых органов может вызвать развитие воспалительных процессов и различных инфекций. Повышение температуры и усиление кровообращения в области органов малого таза усугубляет имеющиеся патологические процессы, провоцирует рост миом, эндометриоза, кист, полипов и других опухолей Екатерина Абрамова акушер-гинеколог

Абрамова подчеркнула, что микрофлора влагалища очень чувствительна к внешним факторам, а пропаривание ее нарушает, одновременно высушивая слизистую. Также эта процедура сопряжена с повышенным риском ожогов и развитием аллергических реакций на травы.

Категорически нельзя экспериментировать с такими процедурами беременным, женщинам после недавних родов, выкидыша или аборта, во время менструации, при наличии любых воспалительных процессов в области малого таза и во влагалище. Ни в коем случае нельзя греть гениталии при подозрении на онкологию Екатерина Абрамова акушер-гинеколог

Гинеколог добавила, что к любому разрекламированному нетрадиционному способу лечения необходимо подходить обдуманно, чтобы не нанести вред здоровью. По ее словам, вместо самостоятельных экспериментов лучше найти грамотного врача и с его помощью решить все возникшие проблемы.

Ранее акушер-гинеколог Мария Селихова предупредила женщин об опасности скипидарных ванн перед зачатием ребенка. По ее словам, популярный метод народной медицины не решит репродуктивные проблемы, зато может вызвать ожоги кожи и слизистых.