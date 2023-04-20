Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:31, 20 апреля 2023Бывший СССР

Очевидец рассказал о взорвавших подвал с жителями бойцах ВСУ

Очевидец заявил, что военные ВСУ закидали гранатами подвал с мирными жителями в Артемовске

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинские военные в конце марта в Артемовске намеренно закидали гранатами прятавшихся в подвале мирных жителей. Об этом РИА Новости заявил местный житель Владимир Коляда.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали в жилом доме огневую точку, и совершили военное преступление при бегстве со своей позиции. «Семь человек нас было — сидели и ждали, нас на улицу не выпускали военные… 22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали. У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда», — сообщил он.

При этом, отметил Коляда, военные продолжали расправу, несмотря на мольбы из подвала. Когда же бойцы частной военной компании «Вагнер» выводили гражданских, то украинцы продолжали стрелять им в спину.

17 апреля сотрудник ЧВК «Вагнер» сообщил, что военнослужащие ВСУ расстреляли двух мирных жителей в Артемовске. По его словам, ЧП произошло во время зачистки дома. «Ночью к нам пришла женщина и рассказала, что через подъезд сидят заложники. Утром мы попытались их спасти, но двоих заложников украинские военнослужащие застрелили. Но остальных четверых мы спасли», — рассказал штурмовик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Полпред президента заявил об отставке командующего Тихоокеанском флотом
Стало известно о прекращении полетов беспилотников США над Черным морем
Правительство одобрило продажу российского завода Volkswagen
В США рассказали о сложностях в противостоянии России и Китаю
Назван самый безопасный для автомобилистов регион России
Разработан уникальный способ заживления ран электричеством
В России допустили вывод крейсера «Петр Великий» из боевого состава ВМФ
Очевидец рассказал о взорвавших подвал с жителями бойцах ВСУ
Во время раздачи помощи в Йемене погибло 80 человек
Лавров прибыл на Кубу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.