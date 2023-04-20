Очевидец рассказал о взорвавших подвал с жителями бойцах ВСУ

Очевидец заявил, что военные ВСУ закидали гранатами подвал с мирными жителями в Артемовске

Украинские военные в конце марта в Артемовске намеренно закидали гранатами прятавшихся в подвале мирных жителей. Об этом РИА Новости заявил местный житель Владимир Коляда.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали в жилом доме огневую точку, и совершили военное преступление при бегстве со своей позиции. «Семь человек нас было — сидели и ждали, нас на улицу не выпускали военные… 22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали. У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда», — сообщил он.

При этом, отметил Коляда, военные продолжали расправу, несмотря на мольбы из подвала. Когда же бойцы частной военной компании «Вагнер» выводили гражданских, то украинцы продолжали стрелять им в спину.

17 апреля сотрудник ЧВК «Вагнер» сообщил, что военнослужащие ВСУ расстреляли двух мирных жителей в Артемовске. По его словам, ЧП произошло во время зачистки дома. «Ночью к нам пришла женщина и рассказала, что через подъезд сидят заложники. Утром мы попытались их спасти, но двоих заложников украинские военнослужащие застрелили. Но остальных четверых мы спасли», — рассказал штурмовик.