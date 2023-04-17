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01:50, 17 апреля 2023Бывший СССР

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о расстреле ВСУ заложников в Артемовске

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ расстреляли заложников в Артемовске

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли двух мирных жителей в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом корреспонденту «Известий» Дмитрию Астраханю сообщил сотрудник частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По его словам, ЧП произошло во время зачистки дома. «Ночью к нам пришла женщина и рассказала, что через подъезд сидят заложники. Утром мы попытались их спасти, но двоих заложников украинские военнослужащие застрелили. Но остальных четверых мы спасли», — рассказал штурмовик.

16 апреля «вагнеровцы» рассказали о «грязных приемах», которые используют ВСУ в Артемовске. В частности, украинские военные практикуют минирование и подрыв зданий при отступлении, а также захват заложников из числа мирных жителей.

Ранее боец «Вагнера» заявил, что переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины стали служить в городе как заградотряды. По его утверждению, они не дают отступать мобилизованным в ВСУ.

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Марина Совина
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