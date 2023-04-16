Бойцы ЧВК «Вагнер» заявили о грязной тактике ВСУ в Артемовске при отступлении

Бойцы частной военной компании «Вагнер» рассказали о тактике украинских войск в Артемовске. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В частности, «вагнеровцы» указали о таких грязных приемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) как минирование и подрыв зданий при отступлении, а также захват заложников из числа мирных жителей. «Видно, что они морально подавлены, многие сдаются в плен. Часто на украинских позициях встречаются горы бутылок от алкоголя», — заявили бойцы.

16 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части Атремовска. В ведомстве также доложили, что воздушно-десантные войска сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Ранее в США раскрыли тайну Пентагона о главном сражении ВСУ. Экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ведомство скрывает значение битвы за Артемовск.