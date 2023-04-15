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06:25, 15 апреля 2023Бывший СССР

Украинских пограничников стали использовать как заградотряды в Артемовске

Боец «Вагнера»: украинских пограничников используют в Артемовске как заградотряды

Фото: Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины стали служить в городе как заградотряды, не давая отступать мобилизованным в ВСУ. Об этом военнослужащий заявил РИА Новости.

«Из последних (украинских подразделений) были пограничники с Западной Украины. Один из них попал в плен, говорит, что был с 2013-го года в армии, с 2014 года у него подписан контракт», — отметил боец.

По его словам, пограничник рассказал ему о том, что «ни в кого не стрелял и тому подобное, служил на границе». При этом об использовании военных в таком качестве, говорили и мирные жители Артемовска.

«И они просто не пускают назад мобилизованных (украинские части территориальной обороны). Мобилизованные, когда сдаются — они сдаются, а назад отступать им не дают эти погранвойска», — заключил боец «Вагнера».

14 апреля военнослужащий ЧВК рассказал, что российские военные продвигаются в Артемовске, выдавливая украинские подразделения и зажимая их в клещи.

Как отметил боец, вероятность полного окружения солдат Вооруженных сил Украины российскими силами в городе очень высока. У украинских военных пока есть небольшая возможность отойти, но это ненадолго.

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Марина Совина
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