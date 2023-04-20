Польша предложила Евросоюзу запретить ввоз продуктов с Украины

RMF FM: Польша предложила ЕС запретить, помимо зерна, импорт других продуктов с Украины

Польша предложила Евросоюзу запретить, помимо зерна, ввоз других продуктов питания с Украины. Об этом сообщает польское радио RMF FM.

По данным радио, ЕС предложил странам, которые пострадали от избытка украинского зерна, ввести запрет на импорт четырех сельскохозяйственных продуктов (пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника). Однако Польша считает, что этих ограничений недостаточно.