Евросоюз задумал запретить экспорт украинского зерна

Polskie Radio 24: Еврокомиссия готова ввести запрет на импорт зерна из Украины

Еврокомиссия готова ввести запрет на импорт зерна из Украины из-за его избытка в некоторых европейских странах. Об этом сообщает Polskie Radio 24 со ссылкой на чиновников Евросоюза.

Это решение заменит запреты на импорт, введенные в ряде стран Евросоюза. Проблему кризиса украинского зерна предстоит обсудить 19 апреля на встрече вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины.