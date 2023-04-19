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15:10, 19 апреля 2023Мир

Евросоюз задумал запретить экспорт украинского зерна

Polskie Radio 24: Еврокомиссия готова ввести запрет на импорт зерна из Украины

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Еврокомиссия готова ввести запрет на импорт зерна из Украины из-за его избытка в некоторых европейских странах. Об этом сообщает Polskie Radio 24 со ссылкой на чиновников Евросоюза.

Это решение заменит запреты на импорт, введенные в ряде стран Евросоюза. Проблему кризиса украинского зерна предстоит обсудить 19 апреля на встрече вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины.

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Семен Александров
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