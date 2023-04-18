ЕК предложила помочь пострадавшим от наплыва украинской продукции фермерам

ЕК рассмотрит пакет помощи фермерам, пострадавшим от наплыва сельхозпродукции с Украины

Европейская комиссия (ЕК) объявила о том, что рассматривает возможность принятия дополнительного пакета мер поддержки для фермеров из стран Евросоюза. На такие меры могут пойти из-за ущерба, который европейские производители понесли после наплыва украинской сельскохозяйственной продукции, а также на фоне запрета на импорт украинских сельхозтоваров в Польшу, Венгрию и Словакию, пишет Euractiv.

Это будет уже второй пакет мер поддержки. Первый — в размере 56 миллионов евро — выделили для помощи Польше, Болгарии и Румынии. Однако польских фермеров не удовлетворили такие меры: в конце марта в стране прошли массовые митинги, в результате волнений министру сельского хозяйства Хенрику Ковальчику пришлось уйти в отставку.

Поскольку второй пакет «все еще обсуждается», ЕК отказалась сообщить дальнейшие подробности о сумме, сроках или критериях распределения.

В Польше помимо зерновых в список украинской продукции, запрещенной к ввозу до 30 июня 2023-го, вошли молоко, яйца и мясо птицы. Министерство аграрной политики Украины считает, что такое решение противоречит предыдущим договоренностям сторон: незадолго до запрета Киев и Варшава договорились о транзите пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса до 1 июля 2023 через территорию Польши.