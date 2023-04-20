Райан Рейнольдс рассказал о «совершенно новом» Росомахе в «Дэдпуле 3»

Variety: Росомаха в исполнении Хью Джекмана в «Дэдпуле 3» будет «совершенно новым»

Канадско-американский актер Райан Рейнольдс рассказал о роли супергероя Росомахи в исполнении австралийского актера Хью Джекмана в новом фильме о наемнике Дэдпуле. Его цитирует Variety.

По словам Рейнольдса, в третьей части «Дэдпула» Росомаха будет не таким, каким он был во франшизе «Люди Икс». «Я никогда не останавливался [пытаясь заставить Джекмана вернуться к роли Росомахи]. Я просто приставал к нему, как комар, в течение последних лет», — поделился артист.

Он уточнил, что они предложили Джекману сыграть Росомаху по-другому. «Есть различия с персонажем, которого он знает, и персонажем, которого он оставил позади, что дает ему пространство сыграть что-то совершенно новое, и он действительно очень увлечен этим», — добавил Рейнольдс.

В сентябре прошлого года стало известно, что Хью Джекман вернется к роли Росомахи в третьей части фильма «Дэдпул». «Дэдпул 2», вышедший в 2018 году, собрал в мировом прокате 785 миллионов долларов, что сделало его самым кассовым фильмом вселенной «Люди X».