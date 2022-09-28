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Райан Рейнольдс объявил о возвращении Хью Джекмана в роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

Райан Рейнольдс объявил о возвращении Хью Джекмана к роли Росомахи в фильме «Дэдпул 3»
Хью Джекман

Хью Джекман. Фото: Sony Classics Pictures / Globallookpress.com

Канадско-американский актер Райан Рейнольдс объявил о том, что австралийский актер Хью Джекман вернется к роли Росомахи в третьей части фильма «Дэдпул». Об этом сообщает Independent.

Артист, исполнивший главную роль наемника в первых двух частях проекта, появился в видео, в котором рассказал о том, что «ничего не придумал» к третьей части картины, однако у него появилась одна идея.

В этот момент в кадре появляется Джекман и соглашается на предложение Рейнольдса исполнить роль Росомахи в «Дэдпуле 3».

«Каждый Дэдпул должен выделяться. Это был невероятный вызов, который заставил меня проникнуть глубоко внутрь себя. А я... я ничего не придумал. Вообще пусто. И ужасно. Но у меня есть одна идея. Эй, Хью, не хочешь еще раз сыграть Росомаху?» — произносит звезда «Дэдпула».

«Да, конечно, Райан», — отвечает ему артист, после чего ролик заканчивается песней Уитни Хьюстон I Will Always Love You. Помимо этого, в видео Рейнольдс называет дату премьеры картины — 6 сентября 2022 года.

«Дэдпул 2», вышедший в 2018 году, собрал в мировом прокате 785 миллионов долларов, что сделало его самым кассовым фильмом вселенной «Люди X».

В марте этого года критиковавший Marvel режиссер Фрэнсис Форд Коппола похвалил «Дэдпула».

В сентябре стало известно, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз.

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Анастасия Астахова
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