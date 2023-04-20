На Украине рассказали о последствиях попытки угнать российский самолет

СБУ: попытка угнать российский самолет закончилась обстрелом украинского аэродрома

Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала, что попытка угнать российский самолет в июле 2022 года закончилась ракетным обстрелом аэродрома «Канатово» и гибелью украинских военных. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По версии спецслужб, операция проводилась несмотря на замечания СБУ и без необходимого согласования. Однако Россия получила информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и обстреляла аэродром «Канатово» в Кировоградской области (украинское название — Кропивницкая область).

Российский пилот согласился перейти на сторону Украины и прилететь в страну на украденном самолете. Вместо этого, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по аэродрому, в результате которого командир воинской части погиб, 17 украинских защитников получили ранения, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

На Украине открыли уголовное производство по части 2 статьи 111 («Государственная измена») и части 5 статьи 426-1 («Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий») Уголовного кодекса Украины.

Министерство обороны России 24 июля 2022 года сообщило о том, что высокоточным оружием большой дальности ВС России поразили авиационную технику Военно-воздушных сил Украины, которая располагалась на военном аэродроме «Канатово».