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Минобороны доложило о поражении авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово

Минобороны: ВС России поразили авиационную технику Украины на военном аэродроме Канатово

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России поразили авиационную технику Военно-воздушных сил (ВВС) Украины, которая располагалась на военном аэродроме Канатово Кировоградской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

«Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области», — сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки поражено девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

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Варвара Кошечкина
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