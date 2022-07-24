Минобороны заявило об уничтожении командного пункта «Каховки» ВСУ

МО РФ заявило об уничтожении командного пункта войск «Каховка» ВСУ в Николаевской области

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом в воскресенье, 24 июля, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Также были уничтожены два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области, добавили в военном ведомстве. Минобороны также отчиталось о поражении семи украинских складов с боеприпасами и топливом.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

23 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская артиллерия нанесла удар по позициям националистического формирования «Донбасс».