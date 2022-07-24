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Минобороны заявило об уничтожении командного пункта «Каховки» ВСУ

МО РФ заявило об уничтожении командного пункта войск «Каховка» ВСУ в Николаевской области

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом в воскресенье, 24 июля, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Также были уничтожены два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области, добавили в военном ведомстве. Минобороны также отчиталось о поражении семи украинских складов с боеприпасами и топливом.

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Евгения Куликова
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