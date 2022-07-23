Российская артиллерия поразила позиции нацформирования «Донбасс»

ВС России уничтожили более 60 военных из группировки «Донбасс» в районе Верхнекаменского

Российская артиллерия поразила позиции националистического формирования «Донбасс». Об этом в субботу, 23 июля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, позиции нацформирования были замечены в районе Верхнекаменское. Конашенков заявил, что уничтожено более 60 украинских боевиков.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, войска России подавили три взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в ДНР.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.