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Российские военные подавили три взвода «Градов» в ДНР

В Минобороны сообщили о подавлении трех взводов РСЗО «Град» в ДНР

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные подавили три взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в ДНР. Об этом в субботу, 23 июля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что российские войска в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили украинские РСЗО, которые находились в городах ДНР — Адамовки, Славянска и Северска. Помимо этого, подавлены три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и десять артиллерийских взводов «Мста-Б», уточнил Конашенков.

По последним данным источника Минобороны, уничтожены также 24 артиллерийских взвода Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Конашенков сказал, что все они располагались на огневых позициях около Звановки, Парасковиевки, Веселого, Раздоловки, Водяного, Георгиевки, Серебрянки и Камышевахи в ДНР.

Ранее российская артиллерия поразила позиции националистического формирования «Донбасс». Конашенков заявил, что в районе Верхнекаменского уничтожено более 60 украинских боевиков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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