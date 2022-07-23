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Российские военные отчитались об уничтожении 11 украинских беспилотников

В Минобороны сообщили, что ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников

Фото: Shutterstock

Российские военные уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в субботу, 23 июля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские средства ПВО поразили беспилотники в районе Топольского, Дмитровки, вблизи сел Новая Гнилица, Малая Камышеваха и Большие Проходы, расположенных в Харьковской области. Помимо этого, беспилотники были замечены и ликвидированы в районе Терновых Под и Калиновка в Николаевской области, Херсонской области, а также рядом с Харцызском и Горловкой в ДНР.

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Варвара Кошечкина
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