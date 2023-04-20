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11:39, 20 апреля 2023Силовые структуры

В Запорожской области задержали мужчину за подготовку теракта против ВС России

Силовики задержали жителя Запорожья, изготовившего бомбу для нападения на пост ВС РФ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Силовики задержали жителя Запорожской области за подготовку теракта против Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в начале апреля 2022 года фигурант проживал в Токмаке. Знакомый попросил его изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ). Задержанный согласился и выполнил поручение товарища. Он передал ему бомбу для нападения на блокпост ВС РФ.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Сейчас фигуранта поместили под стражу. Его сообщников ищут.

Ранее стало известно, что Верховный суд Республики Крым приговорил к десяти годам колонии местного жителя, поджегшего военкомат в Симферополе и собиравшегося взорвать железнодорожный мост в Советском районе.

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Екатерина Власова
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