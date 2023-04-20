В Запорожской области задержали мужчину за подготовку теракта против ВС России

Силовики задержали жителя Запорожья, изготовившего бомбу для нападения на пост ВС РФ

Силовики задержали жителя Запорожской области за подготовку теракта против Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в начале апреля 2022 года фигурант проживал в Токмаке. Знакомый попросил его изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ). Задержанный согласился и выполнил поручение товарища. Он передал ему бомбу для нападения на блокпост ВС РФ.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Сейчас фигуранта поместили под стражу. Его сообщников ищут.

Ранее стало известно, что Верховный суд Республики Крым приговорил к десяти годам колонии местного жителя, поджегшего военкомат в Симферополе и собиравшегося взорвать железнодорожный мост в Советском районе.