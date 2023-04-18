В ФСБ рассказали о приговоре поджегшему военкомат в Крыму россиянину

Крымчанина осудили на 10 лет за поджог военкомата и подготовку подрыва моста

Верховный суд Республики Крым приговорил к 10 годам колонии местного жителя, поджегшего военкомат в Симферополе и собиравшегося взорвать железнодорожный мост в Советском районе. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как стало известно ранее, россиянин выступал против проведения специальной военной операции (СВО). В мае 2022 года он поджег здание военного комиссариата. Также он готовился взорвать железнодорожные пути с целью подрыва обороноспособности и экономической безопасности России. Фигурант изучил конструкцию железнодорожного моста, чтобы заложить там бомбу. Однако эти планы сорвали сотрудники ФСБ, которые задержали мужчину в июне 2022 года.

Они изъяли у него телефон с фотографиями крымских мостов, гранату РГД-5, блокнот с нарисованной схемой расположения схрона. Там силовики нашли взрыватель с запалом и противотанковую мину.