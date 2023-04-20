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14:31, 20 апреля 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в районе Артемовска

Минобороны сообщило об уничтожении до 470 бойцов ВСУ в районе Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили до 470 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом в четверг, 20 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Кроме живой силы противник потерял три танка, пять боевых машины пехоты, шесть бронированных боевых машин, четыре автомобиля, реактивную систему залпового огня «Град», а также гаубицу «Мста-Б».

«В районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в оборонном ведомстве.

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Ранее стало известно, что штурмовые отряды за сутки взяли под контроль три квартала Артемовска. Им оказывали поддержку оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск, а также подразделения воздушно-десантных войск, которые блокировали город с северной и южной окраин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Бои за Артемовск продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Никита Абрамов
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