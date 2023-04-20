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17:26, 20 апреля 2023Экономика

На Украине начали готовить продажу части госпредприятий

Bloomberg: власти Украины начали готовить к продаже отдельные крупные госпредприятия

Фото: Marianna Ianovska / Shutterstock / Fotodom

Украинские власти намерены в ближайшее время запустить процесс продажи государственных предприятий, для чего потребуется изменить действующее законодательство по ряду положений. Соответствующие заседания Верховной Рады, на которых будет обсуждаться вопрос, запланированы на начало мая, пишет Bloomberg.

По словам главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова, Киев планирует выручить до 400 миллионов долларов. Инвесторам предложат металлургические заводы, коммунальные предприятия, производителя инсулина, компании, выпускающие удобрения. Еще 190 миллионов долларов бюджету может принести сдача в аренду сельскохозяйственных земель.

Умеров признал, что Украина в настоящее время стала уникальным в мире «рынком чрезвычайных ситуаций». То есть речь идет о достаточно рискованных инвестициях, однако активы могут принести своему покупателю значительную выгоду.

Чиновник добавил, что продажа именно сейчас обусловлена тремя причинами. Во-первых, Украине нужны средства, чтобы снизить зависимость от иностранной помощи. Во-вторых, реорганизация управления в госкомпаниях сможет оживить экономику. А в-третьих, если инвесторов не привлечь в ближайшем будущем, стоимость активов стремительно упадет.

Отдельно Умеров заметил, что способствовать вложениям зарубежных компаний в Украину должна солидарная позиция иностранных партнеров, которые не отказываются от помощи Киеву, что дает гарантии сохранения предприятий.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что ведомство обсуждает возможные механизмы передачи замороженных российских активов Украине. По ее словам, в случае физических лиц механизм передачи проще, чем в случае государственного имущества.

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Платон Щукин
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