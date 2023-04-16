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18:33, 16 апреля 2023Экономика

В США сообщили об обсуждении передачи российских активов Украине

Министр финансов США Йеллен: обсуждаются механизмы передачи российских активов Украине

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что ведомство обсуждает возможные механизмы передачи замороженных российских активов Украине. Об этом она рассказала в интервью CNN.

Йеллен пояснила, что переговоры о подобных механизмах ведутся с партнерами Штатов. «Это ответственность, которую, как я думаю, мировое сообщество ожидает от России», — сказала она. При этом министр признала, что в США есть юридические ограничения на возможность использования замороженных в стране российских активов.

По ее словам, США уже начали передавать Украине активы, конфискуемые у российских физлиц, но пока они не могут сделать то же самое с государственными активами.

В феврале Йеллен также признавала наличие серьезных юридических препятствий для конфискации замороженных активов России. «Мы в небольших масштабах изымали активы, но, конечно, есть юридические трудности в том, чтобы делать больше, чем это», — высказалась политик.

В марте обозреватель The New York Times Патрисия Коэн объяснила опасность конфискации российских активов в США и Европе. По ее словам, такое решение может создать проблемы для мировой экономики.

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Антон Похиляк
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