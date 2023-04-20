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07:11, 20 апреля 2023Забота о себе

Сексолог назвала три главные проблемы пар в постели

Сексолог Оттен: чаще всего пары жалуются на трудности с оргазмом и влияние стресса на секс

Австралийская сексолог Шантель Оттен в эфире передачи The Morning Show назвала три главные проблемы в постели, на которые пары жалуются у нее на приемах. Ее цитирует издание Daily Mail.

По словам Оттен, чаще всего пары жалуются на трудности с достижением оргазма, расхождения в сексуальных предпочтениях и влияние стресса на секс. Сексолог подчеркнула, что пары часто перестают заниматься сексом из-за стресса, не касающегося интимной жизни напрямую. «Думаю, после COVID-19 мы продолжаем ощущать, будто боремся за существование, меняется и экономика. Это сильно влияет на интимную жизнь, как и связанный с пандемией кризис ментального здоровья», — рассуждает она.

Сексолог также указала, что к сексуальным проблемам ведут неумение пар общаться, физические боли и отсутствие сексуального образования.

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Александра Лисица
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