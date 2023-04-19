Сексолог назвала простой способ наладить интимную жизнь

Сексолог Нойманн: секс по расписанию поможет наладить интимную жизнь

Сексолог Элизабет Нойманн назвала планирование времени для секса простым и эффективным способом наладить интимную жизнь. Мнение эксперта приводит издание HuffPost.

По мнению сексолога, планирование способно помочь парам, которые перестали заниматься сексом и не чувствуют эмоциональной связи друг с другом. Она предлагает записывать в расписании время для интима и придерживаться графика. По ее словам, такой подход поставит секс в списке приоритетов в один ряд с деловыми встречами и другими событиями, которые нельзя отменить или отложить.

При этом Нойманн подчеркнула, что цель планирования — не сам половой акт, а укрепление эмоциональной связи между партнерами. «Когда дело доходит до построения, поддержания и восстановления близких романтических отношений, секс — это лишь одна часть головоломки. Несексуальный контакт и другие виды близости также демонстрируют любовь и заботу», — сказала Нойманн.

Специалистка посоветовала планировать различные виды активности — час поцелуев, настольные игры для взрослых или другие комфортные для двоих занятия. Она добавила, что интим по графику подходит далеко не всем парам, некоторые люди предпочитают спонтанные проявления любви, и эксперименты с расписанием вызывают у них лишь стресс. Им Нойманн посоветовала планировать более длительные периоды, например выделить для двоих вечер, день или даже целую неделю.

Ранее эксперт по сексу и отношениям Кейт Маккензи перечислила причины отсутствия секса в отношениях. По ее словам, отсутствие доверия, стресс и неумение расставлять приоритеты могут стать причинами сексуального затишья.