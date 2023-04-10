Эксперт перечислила причины отсутствия секса в отношениях

Эксперт по отношениям Кейт Маккензи: стресс может быть причиной сексуального затишья

Большинство пар время от времени переживают периоды спада интимной близости, считает эксперт по сексу и отношениям Кейт Маккензи. Причины сексуального затишья она перечислила, отвечая на вопрос издания Metro.

Маккензи подчеркнула, что значение имеет не количество секса в жизни пары, а то, как партнеры к этому относятся. Некоторым может быть комфортно какое-то время обходиться совсем без интимной близости, но они будут по-прежнему ощущать эмоциональную связь друг с другом, говорит специалист. Она утверждает, что в таких случаях отсутствие секса — не всегда плохо. Скорее всего, супруги проходят период сексуального затишья, который со временем закончится. Причинами, по мнению эксперта, могут быть отсутствие свободного времени, усталость, стресс, рождение ребенка, загруженность на работе или горе.

Серьезные проблемы в отношениях, по словам Маккензи, возникают, когда партнеры не только перестают заниматься сексом, но и утрачивают душевную близость. В этом случае специалистка посоветовала открыто обсудить происходящее. «Во-первых, нужно сказать, как вы себя чувствуете из-за отсутствия секса, и, во-вторых, выяснить причину, которая вас привела к этой ситуации», — объяснила она.

По ее словам, распространенными факторами является отсутствие доверия, стресс и неумение расставлять приоритеты. «Возможно вам просто нужно приложить немного усилий и найти время для близости», — заключила эксперт.

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