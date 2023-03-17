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08:30, 17 марта 2023Забота о себе

Сексотерапевт назвала неожиданный эффект долгосрочных отношений

Эксперт по отношениям Ванесса Марин предложила парам чаще прикасаться друг к другу

Фото: Unsplash

В долгосрочных отношениях любой физический контакт, поцелуй или объятия могут вызывать раздражение партнера. Сексотерапевт Ванесса Марин назвала Newsweek причины такой реакции.

Она отмечает, что пары, которые давно вместе, реже прикасаются друг к другу. Их меньше привлекает секс, чем в начале отношений, поэтому они воспринимают близкий контакт как нарушение границ и интуитивно защищают личное пространство.

Эксперт по сексуальным отношениям считает такой эффект неожиданным, но просит не пугаться его. Возобновление практики взаимных прикосновений поможет заново приучить тело к партнеру.

Мне стало любопытно, как можно любить кого-то так сильно, и так бурно реагировать на простое прикосновение

Ванесса МаринСексотерапевт

Она придумала для этого явления специальный термин «ощетиниваться», сравнивая реакцию на партнера с неприятием незнакомца, который подошел слишком близко. По ее мнению, в той или иной степени через «ощетинивание» проходит каждая пара.

Многие люди испытывают это и чувствуют себя сбитыми с толку. Им кажется, что с их отношениями что-то не так

Ванесса МаринСексотерапевт
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Семейный терапевт и сексопатолог Аманда Пасчукко согласна с Ванессой. Она считает, что первый шаг к решению многих семейных проблем — это осознать реакцию «щетины» и начать с ней бороться. На первых порах достаточно просто соприкоснуться с партнером лбами, чтобы не вызывать излишнюю реакцию.

Ранее секс-коуч Несс Купер рассказала, что многие женщины, которые симулируют оргазм, довольны своей сексуальной жизнью. Тем не менее она посоветовала им поговорить об этом с партнером.

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Екатерина Улитина
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