Сексотерапевт назвала неожиданный эффект долгосрочных отношений

Эксперт по отношениям Ванесса Марин предложила парам чаще прикасаться друг к другу

В долгосрочных отношениях любой физический контакт, поцелуй или объятия могут вызывать раздражение партнера. Сексотерапевт Ванесса Марин назвала Newsweek причины такой реакции.

Она отмечает, что пары, которые давно вместе, реже прикасаются друг к другу. Их меньше привлекает секс, чем в начале отношений, поэтому они воспринимают близкий контакт как нарушение границ и интуитивно защищают личное пространство.

Эксперт по сексуальным отношениям считает такой эффект неожиданным, но просит не пугаться его. Возобновление практики взаимных прикосновений поможет заново приучить тело к партнеру.

Мне стало любопытно, как можно любить кого-то так сильно, и так бурно реагировать на простое прикосновение Ванесса Марин Сексотерапевт

Она придумала для этого явления специальный термин «ощетиниваться», сравнивая реакцию на партнера с неприятием незнакомца, который подошел слишком близко. По ее мнению, в той или иной степени через «ощетинивание» проходит каждая пара.

Многие люди испытывают это и чувствуют себя сбитыми с толку. Им кажется, что с их отношениями что-то не так Ванесса Марин Сексотерапевт

Семейный терапевт и сексопатолог Аманда Пасчукко согласна с Ванессой. Она считает, что первый шаг к решению многих семейных проблем — это осознать реакцию «щетины» и начать с ней бороться. На первых порах достаточно просто соприкоснуться с партнером лбами, чтобы не вызывать излишнюю реакцию.

Ранее секс-коуч Несс Купер рассказала, что многие женщины, которые симулируют оргазм, довольны своей сексуальной жизнью. Тем не менее она посоветовала им поговорить об этом с партнером.