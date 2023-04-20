В Челябинске проведут бесплатную реабилитацию для детей с протезами рук

В Челябинске состоятся бесплатные занятия «Академия киберлюдей» для детей с протезами рук

В Челябинске состоятся бесплатные реабилитационные занятия для детей с протезами рук. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Мероприятия проведут в рамках проекта «Академия киберлюдей», который реализуют с 2021 года производитель и разработчик протезов «Моторика» и АНО «Платформа образовательных проектов» Iloveschool. Отмечается, что принять участие в занятиях смогут дети от 3 до 13 лет с протезом руки.

Согласно материалу, в ходе реабилитации медики покажут участникам правильную технику использования протезов. В частности, реабилитологи и эрготерапевты оценят состояние опорно-двигательного аппарата и помогут подобрать комплекс упражнений для профилактики новых нарушений в организме. Кроме того, детям окажут психологическую поддержку.

Упомянутый проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В июле 2022 года ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. По задумке, с помощью системы распознавания образов, робот может считать индивидуальный QR-код пациента и выдать ему назначенные лекарства.