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11:04, 20 апреля 2023Путешествия

В аэропорту Пулково объявили тревогу из-за протечки топлива из самолета

Shot: в аэропорту Пулково объявили тревогу из-за протечки авиатоплива из самолета RusLine

Кадр: Telegram-канал SHOT

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге объявили тревогу из-за протечки авиатоплива из пассажирского самолета авиакомпании RusLine. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел утром в четверг, 20 апреля, с воздушным судном, следовавшим из Петербурга в Нарьян-Мар. На его борту находились три члена экипажа и 18 пассажиров.

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Отмечается, что при выруливании на взлетно-посадочную полосу лайнер остановился на рулежной дорожке. Незадолго до его взлета диспетчеры стоянок доложили о возможной течи топлива, которая впоследствии подтвердилась.

К воздушному судну подъехали машины аварийно-спасательной службы, пожарной и скорой. Всех пассажиров эвакуировали и отправили в здание авиагавани, а сам самолет вернули на стоянку.

Ранее в апреле сообщалось, что собаки, выбежавшие на взлетно-посадочную полосу (ВПП), сорвали вылет российского пассажирского лайнера. Ситуация произошла с летевшим из Барнаула в Тюмень самолетом авиакомпании Utair. Представители службы авиационной безопасности сообщили о наличии животных на полосе, в результате чего рейс был прерван.

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Фариза Бацазова
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