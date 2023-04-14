Выбежавшие на взлетную полосу собаки сорвали вылет российского самолета

Aviaincident: собаки выбежали на взлетную полосу и сорвали рейс из Барнаула в Тюмень

Собаки, выбежавшие на взлетно-посадочную полосу (ВПП), сорвали вылет российского пассажирского лайнера. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Ситуация произошла 13 апреля с летевшим из Барнаула в Тюмень самолетом авиакомпании Utair. Представители службы авиационной безопасности сообщили о наличии животных на полосе, в результате чего рейс был прерван.

«После повторного осмотра ВПП и доклада об отсутствии на ней посторонних предметов взлет был произведен», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле стало известно, что российский лайнер совершил вынужденную посадку из-за проблем со здоровьем у пассажирки. Инцидент произошел с самолетом «Уральских авиалиний», следовавшим из Хабаровска в Екатеринбург. Отмечается, что находящаяся на борту 80-летняя женщина почувствовала недомогание во время полета и потеряла сознание.