Российский самолет совершил экстренную посадку из-за потерявшей сознание женщины

Летевший в Екатеринбург самолет экстренно сел в Томске из-за потерявшей сознание женщины

Российский лайнер совершил вынужденную посадку из-за проблем со здоровьем у пассажирки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в среду, 12 апреля, с самолетом «Уральских авиалиний», летевшим из Хабаровска в Екатеринбург. Отмечается, что находящаяся на борту 80-летняя женщина почувствовала недомогание во время полета и потеряла сознание.

Экипаж воздушного судна принял решение экстренно сесть на запасном аэродроме в Томске. Посадка была произведена благополучно. Состоянии пассажирки пока не известно.

Ранее в марте российский лайнер, следовавший из Сочи в Киров, вынужденно приземлился в аэропорту Астрахани из-за недомогания пассажира. Пилотам сообщили о резком ухудшении состояния 71-летнего мужчины, страдающего онкологическим заболеванием.