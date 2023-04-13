Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:30, 13 апреля 2023Путешествия

Российский самолет совершил экстренную посадку из-за потерявшей сознание женщины

Летевший в Екатеринбург самолет экстренно сел в Томске из-за потерявшей сознание женщины

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Российский лайнер совершил вынужденную посадку из-за проблем со здоровьем у пассажирки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в среду, 12 апреля, с самолетом «Уральских авиалиний», летевшим из Хабаровска в Екатеринбург. Отмечается, что находящаяся на борту 80-летняя женщина почувствовала недомогание во время полета и потеряла сознание.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Экипаж воздушного судна принял решение экстренно сесть на запасном аэродроме в Томске. Посадка была произведена благополучно. Состоянии пассажирки пока не известно.

Ранее в марте российский лайнер, следовавший из Сочи в Киров, вынужденно приземлился в аэропорту Астрахани из-за недомогания пассажира. Пилотам сообщили о резком ухудшении состояния 71-летнего мужчины, страдающего онкологическим заболеванием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
Китайцы массово устремились в Россию
Армия России поразила позиции ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны России отчиталось о ходе боев в Артемовске
Минобороны отчиталось об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ
Подросток открыл стрельбу в российской школе
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним
Житель Британии нашел лежащий на дороге секретный документ о Байдене
В США заявили о последних пакетах помощи для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.